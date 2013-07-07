الدولار يرتفع لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات

توقع متعاملون في سوق المال أن يرتفع الدولار لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات أمام سلة عملات، وهو المستوى الذي سجله في مايو/أيار الماضي، بعد تراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع أمام الدولار نهاية الأسبوع الماضي، متأثراً بتعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وفي ظل تحسن بيانات العمالة الأميركية.

تعزز البيانات الجديدة التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ في تحجيم مشترياته من الأصول في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل، وعلى الرغم من تعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وهو ما وسع الفجوة بين العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية إلى أكبر فارق منذ إبريل/نيسان ،2010 وهو ما يشير كذلك إلى مزيد من المكاسب المتوقعة للدولار .

وتراجع سعر اليورو إلى 2884 .1 دولار منخفضاً 2 .0 في المئة نهاية الأسبوع، بعد أن سجل أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 2883 .1 يوم الخميس. وارتفع مؤشر الدولار إلى 935 .83 ين، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر مايو/أيار، وقريب من ذروته التي سجلها في 23 مايو/أيار عند 498 .84 ين. وارتفع الدولار 2 .0 في المئة إلى 28 .100 ين.

وقد استقر الدولار قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة عملات في جلسة الخميس، وأثر عدم الاستقرار السياسي في البرتغال في اليورو لينخفض انخفاضاً حاداً أمام الين، وهو ما رفع بدوره العملة اليابانية على نطاق واسع، لكنه تحرك بلغ مداه فيما يبدو.

وارتفع مؤشر الدولار قليلاً إلى 259 .83 بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 717 .83 يوم الأربعاء. واستقر اليورو من دون تغير يذكر عند 3002 .1 دولار بعد أن هبط إلى 2923 .1 دولار خلال معاملات الأربعاء وهو أقل سعر منذ أواخر مايو/أيار متأثراً بقفزة في عوائد السندات البرتغالية.

وسجل الدولار 85 .99 ين دون تغير يذكر عن أواخر المعاملات الأمريكية لكن بانخفاض نحو ين كامل عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع 86 .100 ين الذي بلغه يوم الأربعاء. وارتفع الدولار الأسترالي 4 .0 في المئة إلى 9121 .0 دولار أمريكي منتعشاً من أقل مستوى في ثلاث سنوات 9036 .0 دولار المسجل في اليوم السابق لتكهنات بأن أسعار الفائدة قد يجري خفضها في الشهر المقبل.