عمليات شراء تدفع سوق السعودية لأعلى مستوى في 15 شهراً

ارتفعت البورصة السعودية إلى مستوى جديد في 15 شهراً، الأحد، مع قيام المستثمرين بالشراء على أساس توقعات لنتائج قوية في الربع الثاني من العام، وارتفعت سائر البورصات الخليجية، بينما نزلت مصر عن أعلى مستوى في شهر.

وتقدم المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2012 لكن أحجام التداول جاءت هزيلة كالمعتاد خلال أشهر الصيف.

وارتفعت معظم أسهم البتروكيماويات ليرتفع مؤشر القطاع 0.7 بالمئة.

وأعلن بنك الرياض عن زيادة فاقت التوقعات في صافي ربح الربع الثاني حيث بلغت 5.9 بالمئة، ما رفع الثقة إزاء القطاع لكن مؤشر أسهم البنوك نزل 0.2 بالمئة ليقلص مكاسب 2013 إلى ثمانية بالمئة.

وفي الإمارات ارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة لتصل مكاسب 2013 إلى 40.5 بالمئة لكن أحجام التداول انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 11 أسبوعاً. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة مواصلاً تحركه داخل نطاق ضيق منذ نزل عن أعلى مستوى في 56 شهراً الذي سجله في يونيو/حزيران.

وينتظر المستثمرون نتائج أعمال الربع الثاني التي يبدأ إعلانها هذا الشهر. ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع حلول شهر رمضان هذا الأسبوع.

وفي مصر تراجع مؤشر البورصة 0.4 بالمئة إلى 5312 نقطة لينزل عن أعلى مستوى في شهر مع اقترابه من مستوى مقاومة فنية واتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب السوق في الآونة الأخيرة.

ويخيم عدم التيقن السياسي على السوق منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بينما يواجه البلد صعوبات في اختيار رئيس وزراء مؤقت وسط احتجاجات من قوى إسلامية تطالب بعودة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وارتفع مؤشر الكويت 0.3 بالمئة إلى 7986 نقطة، وصعد مؤشر سلطنة عمان 0.1 بالمئة إلى 6447 نقطة.

وتراجعت "بورصة قطر" 0.1 بالمئة إلى 9363 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البحرين 0.2 بالمئة إلى 1193 نقطة.