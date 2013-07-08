مصرف "الإنماء" السعودي يستهدف قطاعات جديدة للإقراض

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس في مقابلة مع قناة "العربية" توجه البنك نحو قطاعات جديدة للإقراض لم يكن يقصدها عند تأسيسه.

وأضاف الفارس أن المصرف يغطي اليوم شرائح لم تكن مستهدفة من قبل. وقال "قمنا بتأسيس وحدة خاصة للأعمال المتوسطة والصغيرة".

ولفت الفارس إلى أن البيئة الاستثمارية في السعودية محفزة ومشجعة، وأنها تتسع مشاركة الجميع.

وكان مصرف الإنماء قد أعلن أمس ارتفاع أرباحه بنسبة 35%، مقارنة بمستواها قبل عام لتسجل 241 مليون ريال، وتفوق متوسط التوقعات الذي كان عند 229 مليون ريال، وارتفعت أرباح المصرف بنحو 9%، مقارنة بالربع الأول من العام.

وأرجع مصرف "الإنماء" سبب ارتفاع أرباحه الفصلية إلى نمو العمليات وزيادة دخلها.

واستطاع مصرف الإنماء زيادة قيمة محفظته من القروض بأكثر من 38%، خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 41.5 مليار ريال.