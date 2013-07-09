البورصة المصرية ترتد محققة مكاسب بـ9 مليارات جنيه

دفع الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، بشأن تنظيم المرحلة الانتقالية عقب تنحية الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، السوق المصرية إلى تحقيق مكاسب قياسية خلال جلسة اليوم، وسط أحجام تداول وصفها محللون بأنها كبيرة.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن السوق شهد أداءً جيداً خلال جلسة تعاملات اليوم، في ظل عروض الشراء القوية التي ظهرت اليوم، بدعم عدد من الأخبار الإيجابية التي بدأت تتردد في مصر، والتي تتعلق بالإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، إضافة إلى طرح اسم الدكتور سمير رضوان كرئيس للوزارة الجديدة.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق أرباح تتجاوز 8.9 مليار جنيه خلال جلسة تداولات اليوم، مرتفعاً من نحو 343.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 352.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.6%.

وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 167 نقطة تعادل نحو 3.26% بعدما أنهى تعاملات اليوم عند مستوى 5290 نقطة مقابل نحو 5123 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 21 نقطة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5.43% ليصل إلى مستوى 423 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 402 لدى إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً أضاف المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 28 نقطة ليصل إلى مستوى 728 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 700 نقطة في إغلاق أمس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.06%.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الإعلان الدستوري هو خطوة جيدة لأنه لخص الفترة الانتقالية ويعيد هيكلة بناء الدولة ومؤسساتها وإعادة صياغة ما أفرزته المراهقة السياسية في الفترة السابقة بشكل صحيح.

وأوضح أن تأثير هذا الإعلان كان إيجابياً على أداء البورصة اليوم، وسوف تظهر آثاره على الاقتصاد بشكل عام في الوقت القريب، لأنه يحمل عملية البناء الصحيح والمتين لمؤسسات الدولة لتتناسب مع عراقتها لكونها دولة مؤسسات والاستثمارات تتنامى مع البناء السليم للمؤسسات وإطلاق الحريات الناضجة وليس المراهقة السياسية.

وأشار إلى أن طرح اسم الدكتور سمير رضوان كرئيس لأول حكومة بعد الثورة الثانية، هو خطوة موفقة، لأنه شخصية مستقلة وبعيد عن الاتجاهات الحزبية وقد ظهر تأثير طرح اسمه على أداء البورصة اليوم، خاصة وأن رضوان رجل مال واقتصاد من الدرجة الأولى ويتعامل بلغة الارقام وسوف تحصل مصر في عهده على قرض الصندوق النقد الدولي سريعا لخبرته في التعامل مع مثل هذه الامور ولن يكون في عهده إفراط في الاقتراض المحلي او إفراط في صرف الاموال بل انه سوف يتبني خطة تقشف بشكل مقبول وحتى ينجح في ادارة المرحلة.

وشدد على ضرورة اختيار نواب جدد لرئيس الوزراء يمتلكون قدرات اقتصادية ولديهم القدرة على التصدي للأزمات.