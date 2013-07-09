بوادر تحسن للجنيه المصري بعد الإعلان عن مساعدات عربية

توقع الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف المصرية أن تتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في السوقين الرسمية والسوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد إعلان كل من دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية عن تقديمها نحو 8 مليارات دولار لمصر.

وقال خليل: إن هناك معروضا كبيراً من الدولار ولا تجد شركات الصرافة عملة محلية لشراء المزيد منه، في حين تراجع الطلب عليه، مشيراً إلى أن الفارق بين سعر السوقين الرسمية والسوداء تقلص إلى نحو عشرة قروش فقط ليصل إلى 715 للبيع في السوق السوداء مقابل 705 قروش للبيع في البنوك، وفقا لصحيفة "الخليج".

من جهة أخرى، قال أحمد نيازي رئيس شركة الملك للصرافة: إن المستوردين توقفوا عن شراء الدولار، ما أدى إلى توافره بالشركات وتراجع أسعاره في السوق السوداء، متوقعاً استمرار هذا التراجع وأشار نيازي إلى إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة أبوابها خلال الأيام الفائتة، حيث سمح البنك المركزي للشركات بإغلاق أبوابها إذا أرادت.

وفيما توقع نيازي أن يقوم المركزي بطرح عطاء دولاري للبنوك خلال الأيام المقبلة استبعد الدكتور هشام الحلو صاحب شركة صرافة بالإسكندرية ذلك، مشيراً إلى أن البنك المركزي يستهدف الاحتفاظ بالاحتياطي الدولاري الحالي وزيادته تحسباً للتطورات المقبلة في ظل الأوضاع الحالية، خاصة التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات عن مصر.

وبحسب الحلو فإن أسعار السوق السوداء انخفضت خلال يومي السبت والجمعة الماضيين بعد الإعلان عن المساعدات العربية لمصر، لكنها عادت للارتفاع خلال يومي الأحد والاثنين لتتراوح الأسعار بين 715 و728 قرشاً بعد التهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر، لافتاً إلى تراجع العرض نسبيا مقارنة باليومين التاليين لعزل الرئيس مرسي وبعد امتناع المركزي عن عرض عطاءات جديدة ليعود الطلب للارتفاع النسبي، وقال: إن السعر يحدده العرض والطلب بالسوق.