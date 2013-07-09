مصر.. غموض حول منصبي رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية

لا يزال الوضع ملتبساً في سوق المال المصري حول منصبي رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية حيث رشح وزير الاستثمار المستقيل يحيي حامد تعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة ووليد حجازي رئيسا للهيئة.

وكان من المنتظر أن يصدر القرار الخاص بالمنصبين من رئيس الوزراء المستقيل هشام قنديل إلا أن تسارع الأحداث السياسية حال دون صدور القرارين والنتيجة عدم معرفة مصير المنصبين.

ويمارس عاطف ياسين مهام منصبه كرئيس للبورصة في انتظار صدور قرار بشأنه من رئيس الوزراء القادم حال الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

يذكر أن عاملين في البورصة المصرية كانوا قد طالبوا بلجنة لإدارة السوق لحين صدور القرار الرسمي بتعيين رئيس البورصة، إلا أن بعض أعضاء مجلس إدارة البورصة ساهموا في التهدئة.

وفي سياق متصل قام العاملون في هيئة الرقابة المالية بحسم الأمر عبر إصدار بيان يؤكد قيام نائب رئيس الهيئة بإدارة دولاب العمل بها نظرا لعدم اكتمال إجراءات تعيين الدكتور وليد حجازي كرئيس للهيئة.