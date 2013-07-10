أكثر من ثلث المستثمرين في بورصة دبي من النساء

كشفت إحصاءات صادرة عن إدارة سوق دبي المالي أن المستثمرين الإماراتيين كانوا الأكثر نشاطاً في التداول خلال النصف الأول من عام ‬2013، في وقت شكلت فيه النساء نسبة ‬35% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق، إذ بلغ عددهن ‬204 آلاف و‬711 مستثمرة من إجمالي ‬589 ألف مستثمر مسجل.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد أرجع محلل مالي زيادة نسبة النساء المستثمرات في أسواق الأسهم المحلية عموماً، إلى جانب نفسي يتمثل في بحثها عن وسيلة استثمار تحقق لها عائدات دورية، فضلاً عن زيادة توزيعات أرباح الشركات في عام ‬2012، ما زاد استثمارات النساء.

وكشفت إحصاءات صادرة عن إدارة سوق دبي المالي أن النساء يمثلن نسبة ‬35% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق، في النصف الأول من عام ‬2013، إذ بلغ عددهن ‬204 آلاف و‬711 مستثمرة حاصلة على "رقم مستثمر"، الذي يعد شرطاً أساسياً لإجراء التداولات.

وأظهرت الإحصاءات، أن المستثمرين الرجال يمثلون نسبة ‬64% من المستثمرين المسجلين خلال الفترة ذاتها بعدد ‬378 ألفاً و‬798 مستثمراً، في حين بلغ عدد المؤسسات المسجلة في السوق من غير الأفراد ‬5919 مؤسسة، تعادل نسبة ‬1% من العدد الإجمالي للمستثمرين.

وعكست الإحصاءات تزايد ثقة أفراد المجتمع بالتطورات الجارية، وبالاستثمار في سوق دبي المالي، في ظل صعود الأسهم منذ بداية عام ‬2013، إذ جاوز عدد المستثمرين المسجلين في السوق نهاية النصف الأول من العام الجاري ‬589 ألف مستثمر، بعد حصول ما يزيد على ‬22 ألف مستثمر جديد على «رقم مستثمر» خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت إلى أن المؤسسات المالية اشترت نحو ‬8.11 مليار سهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام ‬2013، من خلال ‬100 ألف و‬84 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت ‬14.85 مليار درهم، مقابل بيع‬8.13 مليار سهم من خلال ‬95 ألفاً و‬746 صفقة قيمتها الإجمالية ‬13.89 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وذكرت الإحصاءات أن المستثمرين الخليجيين نفذوا ‬35 ألفاً و‬579 صفقة لشراء ‬2.73 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت ‬3.49 ملياردرهم، مقابل تنفيذهم ‬36 ألفاً و‬254 صفقة لبيع ‬2.86 مليار سهم بقيمة ‬3.82 مليار درهم.

ونفذ الأجانب ‬84 ألفاً و‬689 صفقة لشراء ‬4.9 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت ‬9.28 مليار درهم، مقابل تنفيذ ‬77 ألفاً و‬265 صفقة لبيع ‬4.45 مليار سهم بقيمة ‬8.18 مليار درهم.

