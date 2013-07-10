الذهب يقفز لأعلى مستوى له في أسبوع

انتعش الذهب بعد تراجعات طفيفة ليجري تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء، في ظل تراجع الدولار وترقب المستثمرين لكلمة سيلقيها بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الاربعاء بحثا عن مؤشرات على سحب إجراءات التحفيز النقدي.

وتراجع الذهب في وقت سابق من الجلسة بسبب بيانات تجارية ضعيفة من الصين أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وهبطت أسعار الذهب نحو عشرة بالمئة منذ أن قال برنانكي الشهر الماضي إن الاقتصاد الأميركي يتعافى بوتيرة تسمح بتقليص مشتريات البنك الشهرية من السندات التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.35 بالمئة إلى 1253.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء بعد هبوطه إلى 1243.54 دولار في وقت سابق. وارتفعت عقود الذهب الأميركية ستة دولارات إلى 1252 دولارا للأوقية.

وكان الذهب قد سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى في أسبوع عند 1260.01 دولار للأوقية مدعوما ببيانات أعلى من المتوقع للتضخم الصيني.

وتراجع سعر الفضة يوم الأربعاء 0.16 بالمئة إلى 19.20 دولار للأوقية والبلاتين 0.09 بالمئة إلى 1362.24 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.35 بالمئة إلى 698.47 دولار للأوقية.