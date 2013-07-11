45.9 مليار ريال إجمالي الأوراق المالية ببورصة السعودية

شهد العام المالي الماضي 2012 تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها في السوق المالية السعودية خاصة في عمليات الطرح العام والطرح الخاص وطرح أسهم حقوق الأولوية التي تجاوز حجمها 45.9 مليار ريال مقارنة بـ2.16 مليار ريال خلال عام 2011 وصاحب ذلك ارتفاع في عدد الشركات المدرجة من 150 شركة في العام 2011 إلى 158 شركة.

وعبرت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي للعام 2012 عن تطلعها خلال الأعوام القادمة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق وتطوير سوق الصكوك والسندات.

ورصد التقرير إصدار مجلس إدارة الهيئة في العام الماضي، 242 قرارا شملت الموافقة على 126 عملية طرح وتنظيما للأوراق المالية مقارنة بنحو 99 عملية عام 2011 بزيادة بنسبة 27.3%، والموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحا خاصة وعمليات استحواذ وخفضا لرأس المال.

وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت هيئة السوق المالية عليها في العام الماضي إلى 8 عمليات بنسبة 3.33% مقارنة بعام 2011، وبلغ عدد الشركات التي وافقت على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة بنسبة 120% عن العام السابق وارتفعت إشهارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشهارا بنسبة 21.9% عام 2012 .

وباستعراض قيمة طرح الأوراق المالية خلال العام 2012 يلاحظ ارتفاع إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية إلى 46.2 مليار ريال بنسبة 112.2% مقارنة بنحو 8.21 مليار ريال عام 2011 بزيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي وارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بـ231.4% لتبلغ 3.33 مليار ريال مقارنة بـ10 مليار ريال في العام السابق التي مثلت 72% من إجمالي مبالغ الطرح عام 2012 مقارنة بنسبة 46.1% عام 2011.

وساهم في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2012 ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 3.5 مليار ريال بـ208.4% مقارنة بالعام السابق وارتفاع مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بـ65.1 لتبلغ 7.4 مليار ريال مقارنة بعام 2011.