بورصة مصر تعود مجددا للأداء العرضي مدعومة بالاشتباكات

عادت البورصة المصرية مجدداً إلى الأداء العرضي، مدعومة بأحداث الحرس الجمهوري والاشتباكات الدامية والمستمرة بين أنصار ومعارضي القرارات التي اتخذها الجيش المصري بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن السوق شهد تحسنا وتماسكا على خلفية انكماش القوي البيعية وظهور مشتريات انتقائية منحت السوق بعضا من الدفع لاستمرار النمو بدعم من تطورات العملية السياسية والإعلان الدستوري وبدء عملية تشكيل الحكومة والدعم السعودي الإماراتي الكويتي، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءا رئيسياً من تأثير الاحتجاجات.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 1.4 مليار جنيه، بما يعادل 0.39%، متراجعاً من مستوى 355.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 354 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 58 نقطة تعادل 1% متراجعاً من مستوى 5334 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5276 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

فيما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 7 نقاط بما يعادل 1.6% مرتفعاً من مستوى 422 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 429 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما تمكن المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من إضافة نحو 6 نقاط بما يعادل 0.82% مرتفعاً من مستوى 728 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 734 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وأشار عادل إلى أن الأمور على ما يبدو تسير نحو التهدئة رغم أحداث الحرس الجمهوري، مؤكداً أن الارتياح يسود السوق منذ 30 يونيو، والإعلان الدستوري يمثل خطوة حقيقية بخطة زمنية محددة تجاه الاستقرار فالإعلان الدستوري جعل خارطة الطريق السياسية أكثر وضوحا وبتواريخ سريعة ومحددة، وأن الخطوات صوب تشكيل حكومة ستؤخذ في الاعتبار تدريجيا في أسعار الأسهم.

وأوضح أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضاً، موضحاً أن الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتداد تصحيحي ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.