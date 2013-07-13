الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في حوالي عامين

رغم تراجع الذهب يوم الجمعة، فإنه سجل أكبر زيادة أسبوعية في حوالي عامين بفضل انحسار المخاوف من سحب وشيك لسياسة البنك المركزي الأميركي للتحفيز النقدي التي عززت جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط من التضخم.

وأنهت أسعار الذهب للبيع الفوري الأسبوع مرتفعة 4.8 بالمئة وهي أكبر مكاسب في أسبوع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011 .

وبدأ المعدن الأصفر موجة صعود بعد أن أشار بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الماضي إلى أن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى الإبقاء على سياسة نقدية تحفيزية بالنظر إلى انخفاض التضخم وحالة عدم اليقين في سوق العمل.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1284.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك مرتداً عن أربع جلسات متتالية من المكاسب.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.30 دولار لتسجل عند التسوية 1277.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة حوالي 1 بالمئة إلى 19.94 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1406.00 دولارا للأوقية وصعد البلاديوم حوالي 0.2 بالمئة إلى 719.00 دولارا للأوقية.