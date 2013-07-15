بورصة مصر تجمد أرصدة وأسهم 21 شخصا من التيار الإسلامي

قال رئيس البورصة المصرية عاطف الشريف إن عدد من تم تجميد أرصدتهم وحساباتهم وأسهمهم بالبورصة من المنتمين للتيارات الإسلامية وصدر بحقهم قرار من النائب العام قد ارتفع إلى 21 شخصية.

وأضاف الشريف أنه بعد إضافة قضية "أحداث المقطم" رقم 6187 لسنة 2013 (جنح المقطم)، فإن عدد من شملهم قرار النائب العام وتلقت البورصة إخطارا بهم زاد من 14 شخصية إلى 21 شخصية.

وأوضح الشريف أنه سينفذ ذلك فور استلام خطاب النائب العام، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عما إذا كانت الشخصيات التي ذكرها بيان النائب العام تملك حصصا أو أرصدة بالبورصة أم لا لاتخاذ اللازم حيالها.

وكان النائب العام قد قرر اليوم التحفظ على أموال محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، ومهدي عاكف المرشد السابق، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان منهم محمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي، إضافة إلى عصام سلطان، وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وحازم صلاح أبوإسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة.