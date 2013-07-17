الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بنتائج إيجابية للشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، اليوم الأربعاء، مدعومة بنتائج أعمال جيدة لشركات كبرى طمأنت بعض المتعاملين إلى تماسك الاتجاه الصاعد لأسواق الأسهم في الأجل المتوسط.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 بالمئة إلى 1193.76 نقطة بعد هبوطه 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.2 بالمئة إلى 2671.66 نقطة.

ورفعت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس توقعاتها لنتائج العام بأكمله، وهو ما فعلته أيضاً شركة التكنولوجيا الهولندية "إيه.إس.إم.إل".

وقال ريتشارد جريفيث، المدير المساعد في شركة بيركلي فيوتشرز "بوجه عام موسم نتائج (الربع الثاني من العام) جيد جداً حتى الآن".

ووفقاً لبيانات خدمة تومسون رويترز ستارماين فقد جاءت نتائج أعمال 63 بالمئة من الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي موافقة أو متجاوزة لتوقعات السوق حتى الآن.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة، وداكس الألماني 0.2 بالمئة، وكاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة.