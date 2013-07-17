البورصة المصرية تستقبل حكومة الببلاوي بالشاشات الحمراء

سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، وسجلت مؤشراتها تراجعات جماعية طفيفة، متجاهلة انتهاء الدكتور حازم الببلاوي من تشكيل أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو.

ورغم البداية الخضراء لتعاملات اليوم، لكن محللين ومتعاملين ماليين أرجعوا تحول السوق إلى المنطقة الحمراء بحلول منتصف تعاملات اليوم إلى تسعير أوراسكوم للإنشاء والصناعة عند 255 جنيهاً، وهو سعر الصفقة الذي سيتم تنفيذها، وهناك إقبال قوي من المؤسسات على أسهم أوراسكوم، وبالتالي فلن تشهد السوق استقراراً حقيقياً إلى عقب انتهاء وتنفيذ الصفقة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 1.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.41%، متراجعاً من مستوى 357.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 356.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، في تصريحات لـ"العربية نت"، إن السوق خالفت التوقعات خلال جلسة اليوم، فقد كان من التوقع أن تشهد هذه الجلسة ارتفاعات كبيرة بسبب بدء عمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وهي الحكومة التي يعول عليها أغلب الخبراء الاقتصاديين في محاولة إنقاذ الاقتصاد المصري من الأزمات التي يمر بها.

وعلى صعيد المؤشرات فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 13 نقطة تعادل 0.26% متراجعاً من مستوى 5358 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5345 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 4 نقاط بما يقرب من 1% متراجعاً من نحو 427 لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 423 نقطة لدى نهاية تعاملات اليوم.

كما فقد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 5 نقاط بما يعادل 0.65% متراجعاً من مستوى 735 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 730 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأوضحت عبدالمطلب أن الخسائر التي مُنيت بها السوق اليوم والتي بدأت بحلول منتصف التعاملات جاءت مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين، ورغم اتجاه العرب نحو الشراء لكن لم تتماسك السوق وتحولت إلى المربع الأحمر.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف مازالت تسيطر على المستثمرين والمتعاملين في السوق، خاصة بعد إصدار قرارات تتعلق بنحو 14 شخصية من قيادات التيار الإسلامي بمنع التصرف في أموالهم وتجميد أسهمهم في البورصة، وهو ما يثير قلق المستثمرين خاصة الأجانب الذين يرون أن هذه الإجراءات رغم أنها احترازية لكنها مازالت مبكرة.