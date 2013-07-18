بدء تداول أسهم "الجزيرة تكافل" في السوق السعودية الأحد

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن بدء إدراج وبدء تداول أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني، ضمن قطاع التأمين يوم الأحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" إن رمز الشركة التي ستكون ضمن قطاع التأمين هو 8012.

ووفقاً للوائح السوق السعودية فإن نسبة تذبذب السهم في اليوم الأول من التداول عليه ستكون 10%.

وكانت شركة الجزيرة تكافل قد طرحت 10.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات للسهم في الفترة من 13 مايو إلى 19 مايو 2013، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 913%، وتم تخصيص 6 أسهم لكل مكتتب.