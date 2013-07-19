سوق مصر يتجاوز "السياسة" ويربح 2 مليار جنيه بأسبوع

رغم الأسبوع الساخن والممتلئ بالأحداث، فقد تمكنت البورصة المصرية من أن تتجاوز كل التحديات وتنهي جلسات الأسبوع الماضي محققة مكاسب تتجاوز 2 مليار جنيه، رغم تباين أداء مؤشراتها.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات لـ "العربية نت"، إن هناك عدداً من الأحداث التي تأثرت بها البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنقضي أمس، لافتاً إلى أن تفاعل السوق مع الأحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التي وصلت إليها البورصة المصرية، واندماجها مع الواقع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الأخيرتين، وهناك توزان ملحوظ بين قوى العرض والطلب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 2.1 مليار جنيه، بما يعادل 0.6%، مرتفعاً من مستوى 354 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 356.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 70 نقطة تعادل 1.3% مرتفعاً من مستوى 5276 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5346 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

فيما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 4 نقاط بما يعادل 0.93% متراجعاً من مستوى 429 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 425 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً فقد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو نقطتين فقط بما يعادل 0.27% متراجعاً من مستوى 734 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 732 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وقال عادل إن السوق تنتظر مزيدا من الأنباء الإيجابية لتحفيز قيم التعاملات، وفي مقدمتها عودة الهدوء والاستقرار إلى الشارع السياسي ورصد المؤشرات الأولية لأداء الحكومة الانتقالية الجديدة في الجانب الاقتصادي، خاصة أن الجميع يعول على أداء هذه الحكومة التي يقف على رأسها الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي.

وأوضح أن الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر مؤخراً انعكست على أداء البورصة التي لن تصبح جاذبة للاستثمار قبل حدوث استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.