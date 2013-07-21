نتائج مخيبة لشركات تكنولوجيا تضغط على الأسواق الأميركية

أغلقت الأسهم الأميركية على تباين في نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بنتائج شركات التكنولوجيا التي خيبت التوقعات، رغم نتائج القطاع الصناعي الإيجابية.

وضغطت أسهم Microsoft على مؤشر "داو جونز" الصناعي بعد هبوطها بنحو 11.4%، على وقع نتائج مالية خيبت التوقعات، بحسب رويترز.

كما تراجعت أسهم شركة غوغل بنحو 1.6%، بعد أرباح أدنى من التوقعات.

وفي المقابل، كسبت GENERAL ELECTRIC حوالي 4.6%، بعد أن طابقت نتائجها توقعات المحللين، كما ارتفعت أسهم Honeywell وSchlumberger أيضاً بعد أن فاقت أرباح كلتا الشركتين التوقعات.