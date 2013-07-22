الذهب يقفز لأعلى مستوى في شهر بفضل زيادة الطلب

ارتفع الذهب 1.7% ليسجل أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين بفضل مشتريات تدعمها عوامل فنية نظرا لهبوط الدولار إلا إن المعدن الأصفر لا يزال منخفضا أكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.

وتراجع اغراء الذهب كأداة تحوط وسط توقعات بأن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي برنامجه لشراء السندات في نهاية المطاف.

وساهمت ثلاث جولات من التيسير الكمي في صعود الذهب والسلع الأولية الأخرى.

وارتفع الذهب إلى 1322.50 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو/حزيران وسجل 1317.74 دولارا بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش. ويقل المعدن نحو 600 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 1920.30 دولار الذي بلغه في عام 2011.

وزاد الذهب في التعاملات الأمريكية 1.91 بالمئة إلى 1317.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى اقتدت الفضة بالذهب وسجل البلاتين أعلى مستوى منذ 19 يونيو/حزيران وقفز البلاديوم لأعلى مستوى في نحو ستة أسابيع.

وارتفعت الفضة 2.47 بالمئة إلى 19.94 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.79 بالمئة إلى 1434.75 دولار والبلاديوم 0.47 بالمئة إلى 748 دولارا للأوقية