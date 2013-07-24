الدولار يتراجع بعد انخفاض عائدات أذون الخزانة الأميركية

تراجع الدولار بعض الشيء في آسيا، أمس، بعد أن حد تراجع عائدات أذون الخزانة الأميركية من إقبال الناس على شراء العملة الأميركية.

وعوض الدولار الأسترالي خسائره قبيل صدور بيانات التضخم المحلية. وإذا أظهرت البيانات قراءة ضعيفة للتضخم، اليوم الأربعاء، سيدعم ذلك وجهة نظر القائلين إن بنك الاحتياطي الأسترالي سيخفض الفائدة الشهر المقبل، ما قد يؤثر في العملة.

واستقر الدولار الأسترالي أمام الدولار الأميركي عند 0,9253 دولار أميركي بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 0,9284 دولار.

وأمام الين تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في أسبوع مسجلاً 99,13 ين في التعاملات المبكرة، لكنه عوض خسائره بسرعة ليسجل 99,51 منخفضاً 0,1% عن إقفاله السابق في التعاملات الأميركية.

وارتفع اليورو 0,1% إلى 1,3191 دولار بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوياته في شهر عند 1,3218 دولار. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام سلة عملات إلى 82,190، ولكنه تماسك فوق أدنى مستوياته في شهر عند 82,47.