مكاسب الأسهم السعودية ترتفع 14% منذ بداية 2013

ارتفع أداء مؤشر السوق السعودي خلال جلستين بمعدلات جيدة، بينما تراجع في الجلسات الثلاث الأخيرة بنسب طفيفة، ليصل إجمالي مكاسبه خلال الأسبوع إلى 1.35 في المئة. وكان المؤشر سجل أعلى إقفال في الأشهر الـ13 الماضية نهاية جلسة يوم الاثنين الماضي عند 7806 نقاط، ومع إضافة الزيادة الأخيرة ترتفع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 969 نقطة أي 14.25%.

واستفادت الأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع من النتائج الإيجابية والأرباح التي ستوزعها المصارف والشركات المساهمة عن الربع الثاني من السنة، إذ ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات أكثر من 10 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، كما زادت معدلات الأداء نتيجة تحسن الطلب على الأسهم بعكس الأسابيع الماضية حين تراجع الأداء مع دخول التداولات في موسم العطلات ورمضان المبارك، وفقاً لصحيفة "الحياة".

ويترقب المتعاملون في السوق توزيعات الأرباح لباقي الشركات المساهمة، منها بنك "ساب" و"البنك السعودي الفرنسي" وشركة "المملكة القابضة"، بينما أعلنت بعض الشركات القيادية عن توزيعاتها من الأرباح على المساهمين، وفي مقدمها "سابك" و"الراجحي" و"الاتصالات السعودية" و"اتحاد للاتصالات"، ومعظم الشركات في قطاع الإسمنت.

وأنهت أسهم 99 شركة، من أصل 157 جرى تداول أسهمها، تعاملات الأسبوع على ارتفاع في أسعارها، بينما هبطت أسهم 55 شركة، واستقرت أسهم ثلاث شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم 18.46 في المئة إلى 1.543 تريليون ريال (412 مليار دولار) في مقابل 1.525 تريليون الأسبوع الماضي. ورافق ذلك ارتفاع السيولة المتداولة 16 في المئة إلى 24.8 مليار ريال في مقابل 21.4 مليار، والكمية المتداولة 24 في المئة إلى 969 مليون سهم، وعدد الصفقات المنفذة 23 في المئة إلى 481 ألف صفقة.

وارتفعت مؤشرات 13 قطاعاً، تصدرها مؤشر "التطوير العقاري" بـ4.53 في المئة لترتفع مكاسبه هذه السنة إلى 48 في المئة، تلاه مؤشر "النقل" بـ3.47 في المئة، ثم مؤشر "التجزئة" بـ2.88 في المئة، بينما بلغت الزيادة في مؤشر "المصارف" 1.45 في المئة، ومؤشر "البتروكيماويات" 0.93 في المئة، في حين تراجع مؤشر "الإعلام والنشر" 1.37 في المئة، و"التأمين" 1.05 في المئة.

وتصدر سهم "جزيرة تكافل" الأسهم الرابحة في الأسبوع الأول لتداوله في السوق المالية بزيادة نسبتها 60.50 في المئة، بعد ارتفاعه لخمس جلسات متتالية 10 في المئة ليصل سعره إلى 16.05 ريال في مقابل 10 ريالات وهو سعر اكتتابه، تلاه سهم "البابطين" الذي ارتفع 25.61 في المئة إلى 30.90 ريال، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة إجمالي القيمة المتداولة بـ1.80 مليار ريال بعد تداول 124 مليون سهم، أي 13 في المئة، تراجع سعره خلالها 1.03 في المئة إلى 14.40 ريال.