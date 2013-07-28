"أرابتك" توزع 1.56 مليار سهم إضافي على مساهميها

أتمت شركة "أرابتك " توزيع وتخصيص الأسهم الإضافية الناجمة عن عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها، والتي جمعت 2.4 مليار درهم من خلال إصدار 1.56 مليار سهم جديد بواقع 1.5 درهم للسهم الواحد، محققة فائض اكتتاب بلغت نسبته ما يقارب 30%.

ومن المرجح أن توظف الشركة الرساميل التي تم جمعها من الإصدار في تنفيذ استراتيجية الشركة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي.

وسيبدأ تداول الأسهم الإضافية اليوم الأحد الموافق 28 يوليو، فيما تمت إعادة فوائض الاكتتاب والعوائد المترتبة عليها مباشرة إلى المساهمين المكتتبين، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك: "نحن سعداء جداً بإتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال والتي حققت نجاحاً قياسياً وشارك بها الأغلبية العظمى من المساهمين، الأمر الذي يبرهن على مدى ثقة المساهمين بمستقبل الشركة". ونحن الآن مستعدون لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية الشركة الجديدة للنمو وتحقيق القيمة للمساهمين، وبالتالي مواكبة التقدم الديناميكي الذي تحرزه محفظة الأعمال التابعة لنا، والتي تساهم في نمو سجل الشركة للمشاريع المستقبلية والحالية.

وأضاف اسميك: "فازت أرابتك منذ بداية العام الحالي بمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار درهم في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة المالية والتجارية ويوسع من رقعة أعمالها في المنطقة وسائر أنحاء العالم".

واختتم: "ثمة هنالك مشاريع محتملة من شأنها أن تعزز متانة سجل العقود المستقبلية الخاص بالشركة وتتماشى مع التطلعات المستقبلية الإيجابية لقطاع الإنشاءات بشكل عام، لاسيما في ظل الإنفاق الحكومي والتطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة".

وفيما تواصل الشركة تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية لتحقيق النمو، كانت أرابتك قد أعلنت عن خططها الرامية إلى السعي لتوزيع أرباح على الأسهم بواقع 10% على الأقل سنوياً، وذلك كجزء من التزامها مع مساهميها بتعزيز قيمة مساهمتهم.

