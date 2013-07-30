الذهب يستقر مع ترقب مصير التحفيز الاقتصادي الأميركي

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بدون تسجيل أي تغيير يذكر، متماسكا قرب أعلى مستوياته في خمسة أسابيع مع إحجام المتعاملين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي المقرر أن يبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ويستمر الاجتماع يومين ومن المتوقع أن يصدر المجلس بيانا مساء الأربعاء. وتترقب الأسواق عن كثب أي إشارات بشأن توقيت بدء المركزي الأميركي تقليص برنامجه لشراء السندات الذي يبلغ حجمه 85 مليار دولار شهريا.

وهبط سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1324.44 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0659 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب 0.5 في المئة يوم الاثنين نتيجة مبيعات من مستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاع على مدار ثلاثة أسابيع.

وانخفض المعدن النفيس بنسبة 20 بالمئة هذا العام وسط مخاوف من إنهاء برنامج التحفيز الأميركي. وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم اغسطس آب 0.29 % إلى 1324.50 دولار للأوقية.