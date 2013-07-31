الدولار يستقر وسط حذر من بيان المركزي الأميركي

استقر الدولار مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، وسط حذر المستثمرين قبيل إعلان نتائج اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد تشمل نبرة داعمة للتيسير النقدي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية وسجل 81.856.

ويصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، لكن رئيسه بن برنانكي لن يعقد مؤتمراً صحافياً.

ويقول بعض المحللين إن بيان سياسة المجلس قد يعيد التأكيد على أن أي تقليص لمشتريات البنك البالغة 85 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المعززة برهون عقارية سيتوقف على توقعات الاقتصاد.

وتصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تظهر نمواً سنوياً لا يزيد على واحد بالمئة في الربع الثاني من العام مما لا يشي بتعافٍ سريع.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.3255 دولار، ليظل دون أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء عندما اقترب من 1.3302 دولار على منصة التداول "إي بي إس".

وهبط الدولار 0.2 بالمئة إلى 97.85 ين، مقترباً من أقل سعر في شهر عند 97.635 ين الذي سجله يوم الاثنين.

ونزل الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.9034 دولار أميركي غير بعيد بذلك عن أدنى مستوى في 34 شهراً عندما نزل عن 90 سنتاً منذ بضعة أسابيع.

وهبطت العملة الأسترالية مقابل اليورو أيضاً، وسجلت أقل سعر في ثلاث سنوات عند 1.4711 دولار أسترالي لليورو في وقت سابق يوم الأربعاء.