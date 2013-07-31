الملحم: طرح أسهم "السعودية للخدمات الأرضية" منتصف 2014

توقع مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس خالد الملحم، أن يتم طرح أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام في منتصف العام المقبل، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمحاسبية التي تحتاج إليها عملية الطرح.

وقال الملحم لصحيفة "الاقتصادية": "الطرح سيتم بعد استيفاء الموافقات الرسمية، وعلى رأسها هيئة سوق المال. نقوم بتحضير جميع الإجراءات القانونية والمحاسبية والإيضاحات بحيث نستعد لوضعها في إطارها القانوني".

وكانت الخطوط السعودية قد أنهت تخصيص الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر اندماج الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وتقدم الشركة خدمات المناولة الأرضية لجميع رحلات الخطوط السعودية في 27 مطاراً داخل السعودية، كما تقدم الشركة خدمات المناولة الأرضية لـ79 شركة طيران محلية وإقليمية وعالمية في المطارات السعودية.

وشارك عبدالرحمن الهلالي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الملحم في توقعاته بشأن موعد الطرح بتأكيده أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام سيتم بحلول منتصف عام 2014.

ويأتي طرح أسهم هذه الشركة ضمن خطوات التخصيص التي تقوم بها الخطوط السعودية عبر تحويل قطاعات المؤسسة غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية، ومن ثم إلى شركات تمتلكها المؤسسة "الشركة القابضة"، والانتهاء من إجراءات تخصيصها بمشاركة المستثمرين.

وتسعى الخطوط السعودية إلى إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة التي تشمل الهيكلة المالية والتنظيمية والتشغيلية والقانونية وشؤون الموارد البشرية، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الطيران الأساسي وتحويله إلى وحدات استراتيجية وتشغيلية على أسس تجارية تتناسب وواقع صناعة النقل الجوي.

وجاءت تصريحات المسؤولين أمس الأول عقب حفل توقيع اتفاقية تخصيص وبيع 30% من شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران لشركة ترابط لصيانة الطائرات المحدودة المملوكة لشركة النقل المتكامل.