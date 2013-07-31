مؤشر السوق السعودية يخترق 7900 نقطة لأول مرة في 16 شهرا

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق فوق مستوى 7900 نقطة للمرة الأولى منذ نحو 16 شهراً، حيث أنهى جلسة اليوم على مكاسب بلغت 0.65%، وأنهى المؤشر التداولات عند مستوى 7915 نقطة.

ودعمت غالبية قطاع السوق المؤشر العام، حيث حقق مؤشر قطاع المصارف مكاسب بنسبة 1.07%، ومؤشر قطاع الزراعة 2.22%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية على استحياء بنسبة 0.04%.

وشهدت قيم وأحجام التداول ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم حيث بلغت قيمة التداول 6.1 مليارات ريال بأحجام بلغت 283.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 106 آلاف صفقة.

وجاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم جزيرة تكافل 9.8%، وإعمار 9.4%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الخليج للتدريب بنسبة 5.6%.

وبنهاية التعاملات حقق سهما المراعي وسدافكو مكاسب قوية تخطت الـ4%، للمراعي الذي أغلق عند مستوى 83.5 ريالاً، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأسمالها إلى 6 مليارات ريال عن طريق أسهم منحة بنسبة 50%.