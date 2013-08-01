53 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية يوليو الماضي

أنهت أسواق الأسهم الإماراتية تداولات شهر يوليو الماضي بإجمالي أرباح مجمعة بقيمة 53.35 مليار درهم، أوصلت القيمة السوقية إلى 563.28 مليار درهم مقارنة، تأتى الجزء الأكبر منها في النصف الثاني من الشهر.

وكانت الأسواق الإماراتية قد شهدت موجة صعود قوية في النصف الثاني من الشهر الماضي، تميزت أيضاً بعودة الكثير من الأسهم إلى قيم ما قبل الأزمة، بحسب "البيان" الإماراتية.

وشهد شهر يوليو مستويات تداول قوية دلت على عودة الثقة في نفوس المستثمرين في اتجاه الأسهم، حيث تم تداول 19.5 مليار درهم وزعت على 11.6 مليار سهم من خلال تنفيذ 143.8 ألف صفقة.

ومن حيث المؤشرات العامة لأسواق الدولة شهدت مستويات أداء مميزة أيضاً، حيث حقق مؤشر دبي المالي نسبة ارتفاع شهرية بلغت 16.5% ومكاسب 366 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسات شهر يونيو والذي بلغ 2222.57 نقطة.

وفي المقابل، لم يختلف أداء مؤشر أبوظبي كثيراً، حيث حقق المؤشر العام للسوق مكاسب خلال نفس الفترة بواقع 331 نقطة شكلت نسبة ارتفاع بـ9%، مقارنة مع 3551.24 نقطة هو آخر إغلاق للمؤشر في جلسات شهر يونيو.

