أسعار الذهب تسجل 4 جلسات متتالية من الخسائر

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية قوية مخاوف من احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءاته للتحفيز النقدي التي تدعم أسواق السلع الأولية.

ورغم أن البنك المركزي الأميركي لم يشر في بيان في ختام اجتماعه هذا الأسبوع إلى موعد لتقليص برنامجه للتيسير الكمي الذي يشتري بمقتضاه ما قيمته 85 مليار دولار شهريا من السندات فإن محللين قالوا إنهم ما زالوا يتوقعون أن يفعل ذلك في سبتمبر.

وهبط سعر الذهب للبيع الفوري 1.2% إلى 1291.60 دولار للأوقية (الأونصة)، موسعا خسائره هذا الأسبوع إلى 3%.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5% إلى 1291.0 دولار للأوقية.

وينتظر المتعاملون في الذهب الآن أحدث تقرير شهري للوظائف الجديدة في الولايات المتحدة والذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم.

