عمليات "تجميع" وتنقل مضاربين وراء صعود أسهم الإمارات

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية، عمليات تجميع على عدد من الأسهم المنتقاة، وانتقال المضاربات من سهم إلى آخر، ما ساعد السوق على مواصلة الارتفاع ضمن المسار الصاعد الذي بدأه منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد سجل المؤشر العام لسوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة 48.18% منذ بداية العام الجاري، نتيجة صعود أسهم 87 شركة من أصل 119 شركة مدرجة، فيما بلغت إجمالي مكاسب السوق خلال الأسبوع الماضي6.7 مليار درهم، لتصل القيمة السوقية للأسهم المحلية إلى مستوى 568.63 مليار درهم.

وبحسب محللين ماليين تحدثوا لصحيفة الإمارات اليوم، فإن السوق شهد عمليات تجميع كبيرة على أسهم قيادية، مؤكدين أن المضاربات انتقلت من سهم إلى آخر، إذ يقوم المضاربون بعمليات شراء مكثفة على سهم ما، لإعطاء إيحاء للسوق بأن السهم مقبل على ارتفاعات كبيرة، ثم يبدأون في الخروج من السهم تدريجياً، والانتقال إلى سهم آخر للمضاربة عليه، بصرف النظر عن نتائج أعمال الشركة المصدرة للسهم.

وتوقع المحللون مجدداً أن يشهد السوق هدوءا في التداولات في الأسبوع المقبل، بسبب تفضيل بعض المضاربين الخروج من السوق في أوقات الإجازات، لاسيما أن إجازة عيد الفطر ستبدأ الأربعاء المقبل.

وأشاروا إلى أن السوق سيدخل في مرحلة من الأداء الأفقي للمؤشرات، خلال المرحلة المقبلة، بعدما تنتهي الشركات من إعلان نتائجها عن الربع الثاني من العام المالي.

وقال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن أداء أسواق الأسهم المحلية، خلال يوليو الماضي، كان ساخناً، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16.4%، وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9%، وهذه الارتفاعات جاءت مدعومة بتوقعات مسبقة لنتائج أعمال الشركات، عن الربع الثاني من عام 2013، قبل ظهورها.

وتوقع الطه أن تشهد أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع المقبل، هدوءا في التداولات، وميل الأسهم للاستقرار، بسبب تفضيل بعض المضاربين الخروج من السوق في أوقات الإجازات، لاسيما أن إجازة عيد الفطر ستبدأ الأربعاء المقبل، ما يعني عمليات بيع يعقبها شراء مجدداً، فور انتهاء الإجازة.

وقال الطه إن من أهم الملاحظات على أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي، انتقال المضاربات من سهم إلى آخر، مشيراً إلى أن تعاملات الأجانب لعبت دوراً تحفيزياً للسوق، لاسيما في ظل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على البورصات العالمية، خصوصاً الأميركية، في ظل استمرار سياسة التحفيز الكمي.

من جهته، لاحظ المحلل المالي، مصطفى حسن، أن هناك عمليات تجميع كبيرة على أسهم قيادية، لاسيما من قبل المؤسسات الأجنبية إذ أصبح الاستثمار الأجنبي هو المحرك الرئيس والمؤثر في صعود الأسهم، على الرغم من انخفاض نسبة الأجانب من الحجم الإجمالي للتداولات.

وتوقع حسن أن يدخل السوق في مرحلة من الأداء الأفقي للمؤشرات، خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مرحلة إجازات عيد الفطر، وبعدما تنتهي الشركات من إعلان نتائجها عن الربع الثاني من العام المالي.