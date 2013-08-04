مصر.. الدولار أقل من ‏7‏ جنيهات لأول مرة منذ ‏3‏ أشهر

تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية‏ المصرية لأقل من‏7‏ جنيهات‏,‏ لأول مرة منذ منتصف مايو الماضي‏,‏ ليسجل في نهاية تعاملات الأسبوع بشركات الصرافة ‏6.7599 جنيه للشراء‏,‏ و‏7.8520 جنيه للبيع‏.

يأتي هذا التراجع على الرغم من الترقب الشديد لكيفية التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة‏,‏ والتداعيات المترتبة على ذلك، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ويؤكد خبراء أن تراجع سعر الدولار لأقل من 7 جنيهات مؤشر جيد على استقرار سوق الصرف، بالرغم من حالة التوتر التي تخيم على الشارع المصري.

ومن المنتظر أن يؤدي هدوء الأوضاع السياسية والسير على خارطة الطريق بشكل سريع إلى مزيد من التراجع للعملة الأميركية.