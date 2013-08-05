بورصة مصر تواصل المكاسب وتستقر في المربع الأخضر

واصلت البورصة المصرية سلسلة المكاسب التي بدأتها الأسبوع الماضي، وتمكنت من أن تستقر في المربع الأخضر، متجاهلة الأحداث والاشتباكات الدامية التي تسيطر على الساحة السياسية بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي والأجهزة الأمنية والمواطنين المعارضين له.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق خلال جلسة اليوم نحو 2.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.68%، مرتفعاً من مستوى 364 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 366.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن ارتفاعات اليوم جاءت مدعومة بتوجه المصريين والعرب نحو الشراء، ما ساهم في وجود عروض قوية في السوق منذ بدء الجلسة، فيما فشلت مبيعات الأجانب في أن تدفع السوق نحو المربع الأحمر.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 85 نقطة تعادل 1.54% مرتفعاً من مستوى 5530 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5615 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما تمكّن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" من إضافة نحو 3 نقاط تعادل 0.53% بعدما ارتفع من مستوى 434 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 437 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما تمكّن المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من إضافة نحو 5 نقاط بما يعادل نحو 0.71% بعدما ارتفع من مستوى 734 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 748 نقطة.

وقالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، لـ"العربية نت"، إن السوق مازالت مدعومة ببعض الأخبار الإيجابية خاصة بعد تنفيذ صفقة أوراسكوم وظهور سيولة جديدة في السوق، هذا بالإضافة إلى إعلان البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، وهو ما يعد أحد المؤشرات الإيجابية المهمة التي تدفع المستثمرين إلى التخلي عن سياسة البيع.

وفيما تصدر سهم "عبر المحيطات للسياحة" قائمة الأسهم المرتفعة اليوم بنحو 10%، جاء سهم "بلتون المالية" على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغ نحو 5.03% ليصل إلى مستوى 13.77 جنيه.

وتصدر سهم "أوراسكوم للاتصالات" قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التداول بعد تجاوزها 42.45 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون جنيه من خلال 852 صفقة، وأغلق السهم عند مستوى 59 قرشاً بارتفاع 5.36%.

كما تصدرت أسهم "بالم هيلز" قائمة الأنشط من حيث قيمة التداول بعد تجاوزها 58 مليون جنيه بتداول 23.171 مليون سهم من خلال 1388 صفقة، وأغلق السهم عند 2.51 جنيه بارتفاع 2.45%.