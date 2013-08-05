سوق مصر يربح 5.7 مليار جنيه بدعم إتمام صفقة أوراسكوم

مكاسب حادة حققتها البورصة المصرية خلال عملية تعاملات الأحد، حيث تمكنت من أن تواصل صعودها وتتخلى عن النسب الطفيفة التي كانت تحققها الجلسات الماضية، ليقفز مؤشرها الرئيسي بما يقرب من 3%.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن ارتفاعات أمس جاءت مدعومة بانتهاء صفقة الاستحواذ على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتي تمتلك صقلاً كبيراً في مؤشر السوق، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين المصريين والعرب إلى الاتجاه بقوة نحو الشراء.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 5.7 مليار جنيه، بما يعادل 1.6%، مرتفعاً من مستوى 358.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 364 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأحد.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 155 نقطة تعادل 2.88% مرتفعاً من مستوى 5375 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5530 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأحد.

كما تمكن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" من إضافة 5 نقاط تعادل 1.16% بعدما ارتفع من مستوى 429 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 434 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما تمكن المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من إضافة نحو 11 نقطة بما يعادل نحو 1.5% بعدما ارتفع من مستوى 732 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 743 نقطة.

وقال مدير التداول بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عماد حساني، في تصريحات لـ "العربية.نت"، إن الأموال الخاصة بصفقة الاستحواذ على شركة أوراسكوم ظهرت خلال جلسة أمس ودعمت السوق ليتماسك أمام الأحداث السياسية التي تشهدها مصر والتي من المؤكد أنها سوف تنال من السوق حال استمرارها.

وأوضح أن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هو رسالة قوية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين أيضاً بقرب تعافي الاقتصاد المصري، وهو ما من شأنه زيادة ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر.