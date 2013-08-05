مصر.. تكهنات بتعيين عمران رئيسا لبورصة وشريف للرقابة

قال الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، إن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي سوف يصدر اليوم الاثنين قرارا بتعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة المالية وآخر للبورصة.

وأضاف صالح، في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن التأخير في إعلان رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة الجديدين يرجع إلى انتظار رد الجهات الرقابية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي أنه تم تعيين محمد عمران رئيسا لبورصة مصر، وشريف سامي رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية وهما المنصبان الشاغران منذ 30 يونيو.

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه أن حازم الببلاوي رئيس الوزراء سيوقع الاثنين قرار تعيين عمران رئيسا للبورصة وشريف للرقابة المالية.

وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية وتعيين عاطف ياسين رئيساً للبورصة، لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو.

وتولى عمران رئاسة البورصة في 22 سبتمبر 2011 في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في البلاد منذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011 في انتفاضة شعبية.

وانتهت المدة القانونية لعمران في المنصب في 30 يونيو وأكد على عدم نيته الاستمرار في المنصب دون إبداء أسباب.

ويشغل سامي منصب العضو المنتدب لشركة مصر المالية الذراع الاستثمارية لبنك مصر وهو عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وعضو مجلس إدارة في بنك القاهرة والعديد من الشركات.