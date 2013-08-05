280 % نمو بأرباح الشركات في بورصة طوكيو بالربع الثاني

سجلت الشركات المدرجة في بورصة طوكيو زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الذي يمتد من أبريل إلى يونيو بنسبة 280%.

ويرجع ذلك إلى ضعف الين ومكاسب الأسهم والتي يمكن عزوها جزئيا إلى سياسات تيسير العمليات الائتمانية التي تبناها رئيس الوزراء شينزو آبي، بحسب سجل معاملات إحدى شركات السمسرة التي تتخذ من طوكيو مقرا لها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن السجل الذي أعدته شركة "إس.إم.بي.سي" نيكو للأوراق المالية أظهر أن صافي الأرباح المجمعة لـ 587 شركة يابانية مدرجة في القسم الأول لسوق طوكيو للأوراق المالية بلغ يوم الخميس 3.12 تريليون ين (100 ين يعادل واحد دولار تقريبا)، أي أكثر بنحو 2.8 مرة مما تحقق العام الماضي عندما تأثرت أرباح الشركات اليابانية بسبب قوة الين وأزمة الديون الأوروبية.

واستشرافا للمستقبل، فإن توقعات صافي أرباح المجموعة المتحدة للشركات للسنة التجارية الكاملة التي تنتهي في مارس المقبل ستتضاعف تقريبا لتصل إلى 11.28 تريليون ين، وفقا للسجل.