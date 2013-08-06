الذهب ينزل دون 1300 دولار بفعل بيانات اقتصادية قوية

انخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، لينزل عن 1300 دولار، إذ قلصت بيانات اقتصادية قوية من إغرائه كملاذ آمن، في حين استمر ضعف المشتريات الفعلية في الهند والصين أكبر سوقين للذهب.

وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الآسيوية نتيجة ضعف الدولار، ولكنه لم يجد دعماً وسط طلب فاتر من الصين ثاني أكبر سوق للذهب في العالم. وتفاقمت الخسائر نتيجة مبيعات لأسباب فنية نزلت به عن 1300 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1291.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ويحوم حول أقل مستوى في أسبوعين. وكان قد خسر 1.2% في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت أسعار الفضة الفورية 0.46% إلى 19.60 دولار للأوقية، في حين انخفضت أسعار البلاتين 0.55% إلى 1438.49 دولار، وكذلك هبط البلاديوم 0.8% إلى 725.22 دولار.