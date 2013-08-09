سوق دبي يعتلي ارتفاعات البورصات في الخليج

كان ختام أسواق الأسهم الخليجية باللون "الأخضر" قبل عطلة عيد الفطر، باستثناء بورصة الكويت، وفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية.

وقد نجحت مؤشرات 6 أسواق مال بالارتفاع نهاية أسبوع ما قبل عطلة عيد الفطر وفق تقرير مركز معلومات "مباشر"، وهبط مؤشر السوق الكويتية وحده، وارتفع مؤشر سوق دبي 3.06% وتبعه السعودي بارتفاع 2.04% وجاء العُماني بارتفاع 1.58% وتبعهم القطري بارتفاع 1.45% وارتفاع أبوظبي بنسبة 0.18%، وكان البحريني أقلهم ارتفاعاً بنسبة 0.08%، بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.28%.

وحقق المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال هذا الأسبوع القصير، ليضيف مؤشر السوق 9 .6 نقطة لرصيده وصل بها إلى مستوى 41 .3929 نقطة وفق تقرير مباشر. وكان قد إغلاقه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 51 .3922 نقطة.

في المقابل، أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات أسبوع الجلسات الثلاث على ارتفاع نسبته 3.06%، حيث سجل المؤشر مكاسب بلغت80 نقطة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 15 .2674 نقطة وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 61 .2594 نقطة، وانتهى الأسبوع الجاري بعد 3 جلسات تداول. وغلب اللون الأخضر على أداء الجلسات الثلاثة لمؤشر السوق .

فيما أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته قبل إجازة عيد الفطر المبارك بارتفاع 2.04% فوق مستويات 8000 نقطة التي تكمن أهمية الإغلاق فوقها، أنها تعد علامة فارقة للمؤشر إذ لم يسجل هذا المستوى منذ 21 سبتمبر 2008 .

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودية في جلسة الاثنين، وهي الجلسة السابقة لإجازة عيد الفطر المبارك 30 .8072 نقطة.

أما سوق مسقط فأنهى المؤشر الرئيس على ارتفاع بلغ 1.54% ليغلق عند مستوى 92 .6759 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع بعد 3 جلسات تداول فقط مع دخول عطلة عيد الفطر المبارك .

وجاءت مُحصلة أداء مؤشر البورصة القطرية خلال تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.45% وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 62 .9847 نقطة، مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي، ما يعني تحقيق المؤشر لمكاسب أسبوعية تجاوزت الـ05 .141 نقطة .

في حين جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية متباينة خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على 4 جلسات، باعتبار أن إجازة عيد الفطر بدأت أمس الخميس، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً بـ0.28%، خاسراً قرابة الـ23 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله لمستوى 84 .8064 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 82 .8087 نقطة .

وأنهى المؤشر الرئيس لسوق البحرين المالي جلسات التداول للأسبوع الجاري، على ارتفاع بلغ 0.08% ليغلق عند مستوى 78 .1199 نقطة، مقارنة مع 74 .1189 نقطة في مطلع تعاملات الأسبوع.