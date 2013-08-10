الأسهم الأميركية تسجل أسوء أداء أسبوعي منذ يونيو

تراجعت الأسهم الأميركية مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو مع عزوف المستثمرين عن الشراء، وسط حالة عدم اليقين بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأميركي تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 72.81 نقطة أو 0.47% عند 15425.51 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.06 نقطة أو 0.36% ليغلق على 1691.42 نقطة.

وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضاً 9.01 نقطة أو 0.25% إلى 3660.10 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر مع هبوط داوجونز 1.5% وستاندرد أند بورز 1.1% وناسداك 0.8%.

