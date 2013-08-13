المركز: أسواق المال الخليجية تشهد ارتفاعا ملحوظا

قال تقرير لـ"المركز"، إن أسعار النفط المرتفعة والسياسات المالية الجريئة والمرنة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2013، حيث سجلت جميع الأسواق في دول الخليجي أرباحا مجزية في ضوء الفوائض المالية المرتفعة والإنفاق على البنى التحتية.

وبحسب تقرير للمركز "المركز" حول "توقعات 2013" شهدت أسواق العقار تعافيا ملحوظ، وسجل أداء قطاع السياحة تحسنا واضحا.

وأنهت السعودية النصف الأول بأرباح بنسبة 10.2% سجلها مؤشر تداول، بينما سجلت أسواق كل من قطر وعُمان والبحرين ارتفاعاً يتراوح ما بين 10 و%12.

أما سوق أبو ظبي فقد شهد ارتفاعا بنسبة 36.9% وشهد سوق دبي ارتفاعا بنسبة 40.7%، حث سجلا أعلى أداءين في المنطقة نظراً لارتفاع أرباح الشركات في الإمارتين.

واستمرت دول الخليج بالاستثمار بقوة في القطاعات غير النفطية بهدف تنويع اقتصاداتها، وشهد قطاع الإنشاء والمواصلات فيها منح عقود بلغت قيمتها أكثر من 39 مليار دولار خلال النصف الأول من 2013. كما أدى الارتفاع الملحوظ في الإقراض والأداء القوي لاقتصادات المنطقة الى أداء قياسي في قطاع البنوك خلال نفس الفترة.

وكان قرار مورغان ستانلي لترقية أسواق الأسهم في كل من الإمارات وقطر من مؤشر الأسواق المبتدئة الى مؤشر الأسواق الناشئة من أبرز التطورات خلال النصف الأول من العام 2013، ومن المقرر ان يدخل هذا التصنيف الجديد حيز التنفيذ في شهر مايو 2014، وستكون نسبة الإمارات وقطر من المؤشر 0.4% و0.45% حسب الترتيب، ومن المتوقع أن يساعد هذا التطور على تدفق النقد من المؤسسات الى الأسواق.

واستمرت القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية في الارتفاع خلال العام 2013، وكانت قد شهدت أدنى مستوى في عام 2010.



ويلفت التقرير إلى أن أرباح البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات كانت الأكثر نمواً، حيث نمت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، ومن المتوقع أن تسمح السعودية في المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإن كانت بضوابط. كما يتوقع التقرير أن يتأخر تطبيق الإصلاحات الرئيسية في كل من قطر والكويت بسبب التغيرات السياسية.