مديرة في فيسبوك تبيع أسهماً من حصتها بـ91 مليون دولار

ذكرت تقارير إخبارية أن شيرلي ساندبرج، مديرة تشغيل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باعت حصة من أسهمها في الشركة بقيمة 91 مليون دولار تقريبا، بعد أن ارتفع سهم الشركة إلى أكثر من سعر طرحه الأولي، وكان 38 دولارا للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2012.

وبحسب التقارير فإن ساندبرج باعت 2.37 مليون سهم من أسهم فيسبوك بتاريخ 7 أغسطس/آب الحالي. وكان سهم الشركة قد بلغ مستوى قياسياً قدره 39.19 دولار قبل ذلك بيومين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد ارتفع سهم فيسبوك بأكثر من 40%، من قيمته منذ بداية العام الحالي، بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات إعلانات الموقع عبر الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.

وبعد أن أصبح الطرح العام الأولي لفيسبوك أحد أسوأ عمليات الطرح الأولي خلال عشر سنوات في السوق المالية الأمريكية، ركزت الشركة على تعزيز إيرادات إعلاناتها على الأجهزة المحمولة.

وتتوقع الشركة حالياً وصول عائداتها الإعلانية إلى 16 مليار دولار بحلول 2017.

وكانت ساندبرج قد التحقت بالعمل في فيسبوك عام 2008 وما زالت تمتلك أكثر من 14 مليون سهم من أسهمها، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية. ومنذ طرح أسهم فيسبوك للتداول في البورصة تبيع ساندبرج كل فترة حصة من أسهمها فيها.

وباعت ساندبرج العام الماضي 7.3 مليون سهم من إجمالي حصتها، بما يعادل 221.5 مليون دولار، بحسب تقارير اقتصادية، يأتي ذلك فيما تعهد مارك تسوكبيرغ، مؤسس ورئيس فيسبوك التنفيذي في سبتمبر/أيلول الماضي بعدم بيع أسهمه في الشركة لمدة عام على الأقل.