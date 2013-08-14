بورصة مصر تهوي 2% مع فض اعتصامي رابعة والنهضة

خيم اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين بسبب حالات الشغب والأحداث الدامية التي تشهدها القاهرة والجيزة وبعض المحافظات المصرية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

وقال محللون ومتعاملون إن السوق تأثر كثيراً بسبب الشائعات التي تبثها بعض الفضائيات التي أثارت المتعاملين المصريين نحو البيع بكثافة، فيما يواصل الأجانب والعرب اقتناص الفرص والشراء على الأسهم القيادية وبعض أسهم العقارات وأسهم رجال الأعمال.

وفيما أكد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، في تصريحات اليوم، أنه لن يتم تعليق العمل بالبورصة خلال تعاملات اليوم، وأن العمل سيسير بشكل طبيعى وفي المواعيد المحددة، قال مدير الإعلام بالبورصة، هشام ترك، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن جلسة اليوم سوف تستمر حتى نهاية اليوم بشكل طبيعي ولن يتم إغلاق التداول مبكراً.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.3 مليار جنيه، بما يعادل 1.17%، متراجعاً من مستوى 366.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 362 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 91 نقطة تعادل 1.61%، متراجعاً من مستوى 5645 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5554 نقطة.

كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 11 نقطة، بما يعادل 2.5%، متراجعاً من مستوى 440 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 429 نقطة.

وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 17 نقطة بما يعادل 2.24%، متراجعاً من مستوى 756 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 739 نطقة.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، لـ"العربية.نت"، إن الشائعات التي تبثها القنوات الفضائية هي السبب الرئيسي للخسائر التي منيت بها السوق خلال تداولات اليوم، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم إيقاف التداول على أية أسهم بسبب نسب الانخفاض، خاصة أن نسب التراجع في الأسهم التي منيت بخسائر لم تصل إلى 5%.

وقال إن الأسهم القيادية لم تشهد خسائر كبيرة، في ظل تحول العرب والأجانب نحو الشراء أمام المبيعات الكثيفة للمصريين، وفيما يفضل الأجانب شراء أسهم بالم هيلز وهيرميس وبعض الأسهم القيادية، يفضل العرب شراء أسهم رجال الأعمال والبنك التجاري الدولي وبعض أسهم القطاع العقاري.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أعلن مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن البنوك العاملة في السوق المحلية سوف تغلق في تمام الساعة الـ12 ظهراً، اليوم الأربعاء، بدلاً من الساعة الثانية ظهراً، نظراً للأحداث التي تمر بها البلاد. كما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، أنه لن يغلق سوى الفروع التي تتعرض لمخاطر جراء أحداث الشغب التي تشهدها البلاد.