بورصة الكويت تمهل 50 شركة 48 ساعة للإفصاح عن نتائجها

أمهل سوق الأسهم الكويتي 26% من الشركات المدرجة في البورصة 48 ساعة فقط للإعلان عن نتائج النصف الأول، بحسب ما ذكرت صحيفة القبس.

وكانت 142 شركة أعلنت نتائجها عن النصف الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، حتى نهاية تداولات أمس، من أصل 209 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، في حين لم يتبق سوى يومين أمام 50 شركة لم تعلن نتائجها حتى الآن، وإلا ستتعرض أسهمها للإيقاف، مقابل 17 شركة مدرجة تختلف مواعيد فتراتها المالية عن بقية الشركات في السوق، وهو ما يعني أن 26% من الشركات المدرجة، التي انتهى النصف الأول لها في 30 يونيو الماضي، لم تعلن عن نتائجها حتى الآن، وهذا المعدل هو الأسوأ مقارنة مع بقية أسواق الأسهم في الخليج.

وتصدرت شركتا منشآت وصكوك قائمة الشركات الأكثر نمواً في الأرباح، بتحقيقهما نمواً بلغ 5933.33% و5512.59% على التوالي، مقارنة بنتائجهما في النصف الأول 2012، وذلك بعد قفزة كبيرة في أرباحهما نتيجة لتسوية الديون مع "بيتك" مؤخراً، فيما جاء البنك التجاري ثالثاً في القائمة بنمو بلغ 1613.97% نتيجة خروجه من دائرة تجنيب المخصصات الكبيرة مقابل قروض غير منتظمة.

وفي قائمة الأسوأ أداءً، جاءت شركة القرين القابضة على رأس القائمة بارتفاع في الخسائر المحققة، مقارنة بخسائر النصف الأول 2012 بنسبة 6650%، تلتها الشركة الكويتية السورية بتراجعها من الربح إلى الخسارة، وبنسبة انخفاض في الأرباح بلغت 1282.61%، ثم أجوان الخليج العقارية التي ارتفعت خسائرها خلال النصف الأول 2013 مقارنة بالنصف الأول 2012 بنسبة 561.29%.

ويعزوا مراقبون التأخر في الإفصاح عن النتائج إلى أسباب عدة، منها متعلق بالشركات ومدى التزامها بالمهل القانونية، ومنها متعلق بالسلطات الرقابية والدورة المستندية العقيمة.



