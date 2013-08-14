تغريدتان من الملياردير إيكان ترفعان سهم "آبل" 4.8%

قفزت أسهم شركة "آبل" بنحو 4.8% أمس، بعد قيام الملياردير كارل إيكان بنشر تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبلغت أرباح سهم الشركة نهاية جلسة أمس 4.8%، ليغلق عند قرابة 94 دولار، الأمر الذي زاد القيمة السوقية للشركة بـ17 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أن كشف الملياردير إيكان عبر "تويتر" عن شراء حصة كبيرة في الشركة الأميركية التي يعتقد أن سهمها مقدر بأقل من قيمته الحقيقية بكثير.

وأكد إيكان، الذي يملك حصة في شركة "ديل" أنه ناقش مع تايم توك، الرئيس التنفيذي لـ"آبل" إعادة شراء موسع للأسهم.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن حصته تتجاوز قيمتها مليار دولار، مما يجعله أحد كبار المساهمين في الشركة.

ومن المعلوم أن إيكان يتميز بنوع من الاستثمار يعتمد فيه على شراء حصص كبيرة في الشركات، ومن ثم يدفع مديريها إلى تغيير سياساتهم.