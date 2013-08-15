مشتريات العرب والأجانب أنقذت بورصة مصر من خسائر فادحة

تفاعلت البورصة المصرية مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، ورفعت خسائرها لما يقرب من 4 مليارات جنيه في 4 جلسات، بعد قرار إدارة البورصة بوقف التداول خلال جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

وقال المحلل المالي، صلاح حيدر، لـ"العربية نت"، إن تأثير فض الاعتصام سوف يكون محدودواً طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها وحسم الأمور بشكل سريع، منوهاً بأن هناك أموالاً كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 3.9 مليار جنيه، بما يعادل 1.07%، متراجعاً من مستوى 364.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 360.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 167 نقطة تعادل ما يقرب من 3%، متراجعاً من مستوى 5616 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 5449 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو نقطتين تعادل 0.46% بعدما تراجع من مستوى 431 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 429 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 7 نقاط تعادل 0.94% بعدما تراجع من مستوى 744 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 737 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وأوضح حيدر أن بعض مقتنصي الصفقات في السوق الآن يراهنون على أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت. وقال إن السبب الرئيسي للخسائر التي منيت بها السوق يرجع إلى الاشتباكات التي حدثت في الشوارع، لافتاً إلى أنه لم يتم إيقاف التداول على أية أسهم بسبب نسب الانخفاض، خاصة أن نسب التراجع في الأسهم التي منيت بخسائر لم تصل إلى الحد الاقصي.

وقال إن الأسهم القيادية لم تشهد خسائر كبيرة، في ظل تحول العرب والأجانب نحو الشراء أمام مبيعات للمصريين في آخر جلسات الأسبوع، موضحاً أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات، كما أن البورصة كذلك لم تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث السابقة.

وأضاف: "جاءت عمليات الشراء في الفترة الأخيرة لتكوين مراكز ترقباً لتطورات الأحداث، فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها، وهو ما يظهر قوة الأداء المالي لعدد من الشركات.