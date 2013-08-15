44 مليار دولار تداولات بورصة دبي للذهب في يوليو

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، خلال شهر يوليو الماضي، ما قيمته 44.68 مليار دولار من تداول 1.49 مليون عقد بنمو نسبته 55%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وذكرت البورصة في دبي في بيان لها أن عقود العملات واصلت مساهمتها بحصة كبيرة من أحجام تداولات البورصة مسجلة 1.45 مليون عقد بزيادة سنوية 61%، مدفوعة بشكل رئيس بعقود الروبية الهندية الآجلة التي سجلت في يوليو أعلى حجم تداولات شهري، وصل إلى 1.25 مليون عقد بنسبة نمو قدرها 40% عن يوليو من العام الماضي، كما سجلت أزواج العملات الأخرى مثل اليورو والين زيادة في التداول بنسبة 90% و77% على التوالي.

وأفاد بأن أحجام التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 91% إلى 9.2 مليون عقد، وشهدت عقود الروبية الهندية الآجلة تداول 7.95 عقد بنسبة نمو 84% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت عقود اليورو والين الآجلة أداءً قوياً، بتداول 119.181 عقد من اليورو بنسبة نمو 266%، ونحو 13.334 عقد من الين بنسبة نمو 78% .

وسجلت عقود المعادن الثمينة أداءً جيداً في يوليو الماضي، مع ارتفاع أحجام تداولات عقود الذهب الآجلة إلى 34.414 عقداً بزيادة نسبتها 16% منذ يونيو الماضي، ونمت عقود الفضة الآجلة بنسبة 150% مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت عقود النفط الخام الخفيف الآجلة بنهاية يوليو الماضي تداول 2486 عقداً بنسبة نمو 86% مقارنة بشهر يونيو الماضي، و51% مقارنة بشهر يوليو العام الماضي.

وقال غاري أندرسون، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إن النمو المستمر للبورصة، رغم تباطؤ التداولات خلال شهر رمضان، يسلط الضوء على الطلب المستمر والمتزايد على منتجات وخدمات بورصة دبي للذهب والسلع في المنطقة.

وأضاف أن الأداء القوي المستمر لعقود الروبية الهندية الآجلة على وجه الخصوص، يعد دليلاً على قدرة البورصة على توفير بيئة نقدية آمنة ومنظمة، للمستثمرين الدوليين للتحوط من مخاطر تذبذب عملة الروبية في الخارج.

