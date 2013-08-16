مسؤول: بورصة مصر تراهن على الأموال السعودية والإماراتية

أكد رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالقاهرة عوني عبدالعزيز صعوبة دخول مستثمرين أجانب جدد للبورصة المصرية خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن السوق المصرية تراهن على الاستثمارات الخليجية عامة والاستثمارات الإماراتية والسعودية خاصة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية إن السوق المصرية من المتوقع أن تسير في اتجاه عرضي، ما بين الهبوط والصعود، وأن تكون هناك حالة من الاضطراب والقلق تسود طبيعة التعاملات بالبورصة، في ظل التطورات السياسية التي تحدث الآن، وتجعل الجميع في حالة ترقب وانتظار لما سوف تسفر عنه الأيام الحالية من تطورات.

وأكد عبدالعزيز أن حالة الطوارئ التي تم فرضها لمدة شهر وكذلك حالة حظر التجول ستؤثر على الاقتصاد المصري، ومن الصعب الآن دخول مُستثمر أجنبي جديد إلى البورصة أو للاستثمار في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية، إلى أن تظهر معطيات إيجابية من الإدارة الحالية، وأن يتم التأسيس للدولة المصرية الجديدة، ويتم تشكيل المؤسسات والسلطات الرئيسية، وأن يتم وضع دستور ومؤسسة برلمانية ورئاسية جديدة، تعطي طمأنينة للمستثمرين بشأن طبيعة الأحوال في مصر واستقرارها.

وفي ما يتعلق بتأثير موقف عدد من القوى الدولية إزاء التطورات المصرية على الوضع الاقتصادي والاستثمارات الواردة إلى مصر، قال عبدالعزيز "نحن نراهن الآن على الاستثمارات الإماراتية والسعودية، فاستثمارات الخليج هي أهم معين ومساند لمصر في الوقت الراهن، وقد أعلنوا أنهم لن يتخلوا عن مصر، وظهر ذلك جلياً من خلال جملة الفعاليات المهمة التي قامت بها الإمارات لمساندة ودعم مصر اقتصادياً عقب سقوط الإخوان، بالتالي فالرهان الآن على تلك الاستثمارات".

وأضاف عبدالعزيز أن فرص الاستثمار في مصر عقب سقوط الإخوان وعقب فض اعتصامهم كبيرة جدا.

ويرى رئيس شعبة الأوراق المالية، أنه من الصعب جدا الآن حدوث تعاف سريع للسوق، مشيرا إلى أن هناك حالة جني أرباح، لكنها ليست كبيرة، متوقعا ألا تظهر عمليات بيع موسعة خلال الفترة الحالية، وأن يستمر الأفراد والمؤسسات في الحفاظ على ما لديهم من استثمارات لحين وضوح الرؤية على الصعيد السياسي أولا.