البورصة المصرية تستأنف غداً مواعيد العمل الطبيعية

قالت البورصة المصرية، الاثنين، إنها ستستأنف العمل بالمواعيد الطبيعية اعتباراً يوم الثلاثاء. وأضافت البورصة في بيان صحافي أن إدارة البورصة قررت "عودة زمن جلسة التداولات اليومية إلى مواعيد العمل الطبيعية لتبدأ من العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت القاهرة".

ولم يذكر بيان البورصة أسباب العودة للعمل بالمواعيد العادية.

وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في البنك المركزي المصري إنه تقرر زيادة عدد ساعات العمل في البنوك المصرية تدريجياً اعتباراً من يوم الثلاثاء، وذلك بعد يومين من تقليصها بسبب الاضطرابات.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "قررنا زيادة عدد ساعات العمل في البنوك لتبدأ من الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك حتى نهاية الأسبوع".

وكان البنك المركزي قرر الأربعاء الماضي تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس نتيجة الأوضاع التي تمر بها مصر ثم قلص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات فقط اعتبارا من يوم الاحد.

وكانت البورصة قلّصت ساعات العمل في سوق المال إلى ثلاث ساعات فقط بدلا من أربع ساعات يومي الاحد والاثنين لإتاحة الفرصة للعاملين في سوق المال للرجوع للمنازل قبل بدء حظر التجول الساري في مصر حالياً.

وتعاني مصر من أعمال عنف دامية هي الأسوأ في تاريخها الحديث بين قوات الأمن ومؤيدي مرسي في القاهرة. ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة المصرية قُتل ما لا يقل عن 830 شخصاً منذ يوم الاربعاء الماضي في الاشتباكات.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي سيحدد قبل الأحد المقبل المواعيد التي ستعمل بها البنوك خلال الاسبوع.