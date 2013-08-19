سهم "إشراق" يهوي 10% بعد استدعاء رأس المال غير المسدد

هبط سهم "إشراق العقارية" بالحد الأقصى بعد أن طلبت الشركة من مساهميها سداد الباقي من القيمة الإسمية لكل سهم والبالغة 0.58 درهم خلال دفعة واحدة استحقت أمس الأحد.

كما طالبت الشركة بورصة أبوظبي إيقاف التداول على سهمها إلى حين إتمام الدفعات.

يأتي ذلك بعد أن أخذت "إشراق" أسهم المنحة الموزعة على المساهمين الذين لم يسددوا قيمة السهم بالكامل عند الاكتتاب والبالغة 0.17 درهم، علماً أن المساهمين اكتتبوا 0.25 درهم، من قيمة السهم عند الطرح العام الأولي.

وبذلك تصل القيمة المدفوعة للسهم 0.42 درهم، ما يعني أن القيمة المستحقة تبلغ 0.58 درهم.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تحقيق الشركة أرباحاً خلال الربع الثاني تبلغ 25 مليون درهم مقارنة مع خسائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.