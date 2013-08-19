سوق مصر تتجاهل اجتماع بروكسل وتقلص خسائرها

قلَّصت البورصة المصرية من خسائرها في ثاني جلسة لها بعد تقليص ساعات التداول على خلفية أحداث العنف التي تشهدها البلاد وإغلاق البنوك من الساعة 12 ظهراً، متجاهلة بذلك اجتماع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الأوضع والضغوط التي من المتوقع أن تفرض على مصر بسبب أحداث العنف.

وتسببت مبيعات الأجانب في خسائر طفيفة في بداية الجلسة، وذلك بدعم الاجتماع الذي ينعقد في بروكسل اليوم، حيث تبحث دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات وضغوط على مصر، فيما تحولت إلى تباين في أداء مؤشراتها بدعم مشتريات المصريين والعرب التي بدأت منذ منتصف الجلسة، ما قلّص من خسائر المؤشرات في نهاية الجلسة.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن البورصة تمكنت من امتصاص الصدمة خلال جلسة أمس، مؤكدين ظهور قوى شرائية وسيولة ساخنة خلال جلسات الأسبوع الجاري خاصة الأموال والاستثمارات العربية التي دعمت السوق أمام المبيعات المستمرة للأجانب.

وأوضح المحلل المالي صلاح حيدر لـ"العربية نت"، أن السوق شهدت ارتدادة تصحيحية بعد عدة جلسات من التراجع نتيجة الأحداث الجارية والعنف السياسي الذي تشهده مصر.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 0.5 مليار جنيه، بما يعادل 0.14%، متراجعاً من مستوى 353.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 352.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد جاء المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" الذي أنهى تعاملاته في المنطقة الحمراء ولكن بنسبة تراجع طفيفة جداً، حيث تراجع بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 5329 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.2% ليصل إلى 426 نقطة، وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنحو 1.08% عند مستوى 729 نقطة.

وقال حيدر إن بعض مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت في بداية جلسة التداول اليوم نتيجة لاتجاه شرائي في تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، وذلك بعد الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع المصري أمس، موضحاً فيه تمسّكه بخارطة الطريق التي تم وضعها وقدرة الدولة على السيطرة على مجريات الأمور في البلاد، وهو ما منح المستثمرين بعض التفاؤل، في حين تراجعت بعض الاسهم القيادية في منتصف الجلسة.

وبالنسبة لإمكانية وضع إجراءات احترازية على التعاملات في السوق المصرية فمن المعتقد أنه من الصعوبة أن يتم وضع إجراءات جديدة بعد تخفيض وقت التداول حتي لا يحدث مزيد من الارتباك في أداء المستثمرين وإعطاء الثقة لديهم بقدرة السوق على الصمود في وجه الأحداث التي يشهدها الشارع المصري.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو تطبيق إجراءات احترازية سيكون بحذر شديد وبعد دراسة كافية لآثار تلك الإجراءات على المدى القصير والمتوسط ووضع حدود زمنية معينة لهذه الإجراءات.