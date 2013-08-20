مؤشر "نيكي" يهبط لأدنى مستوى في 7 أسابيع

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بفعل بواعث قلق بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص برنامجه التحفيزي، وهو ما أثر سلباً على الشركات ذات الانكشاف الكبير على الأسواق الناشئة مثل سوزوكي موتور وهينو موتورز.

وهبط نيكي 2.6%، إلى 13396.38 نقطة في أكبر انخفاض على مدى أسبوعين، وأشار المتعاملون إلى قيام صناديق تحوّط بتصفية مراكز نقدية في أسواق ناشئة وأصول أخرى عالية المخاطر مثل العقود الآجلة لنيكي، بحسب رويترز.

ولامس المؤشر 13383.18 نقطة وهو أقل مستوى منذ 28 يونيو/حزيران.

وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.1%، ليسجل 1125.27 نقطة.