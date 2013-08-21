العمران: مؤشر السوق السعودية يستهدف مستوى 8500 نقطة

توقع المستشار الاقتصادي، محمد العمران، ارتفاع السيولة في السوق السعودية تدريجياً خلال الأسابيع القادمة، وحتى نهاية هذا العام، مضيفاً أن المؤشر يستهدف مستويات 8500 نقطة، وربما يصلها خلال الأسابيع القليلة القادمة، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر سوق الأسهم خلال الأسبوع الحالي أعلى مستوى له خلال خمس سنوات.

وقال في حديثه لصحيفة "الرياض"، إن التفاؤل وتركز السيولة في أسهم استثمارية يطغى على التداولات، وهذا بالتأكيد مؤشر إيجابي لم نشهده بهذا الشكل منذ عام 2009، داعياً في نفس السياق إلى الاستمرار على هذا النهج الذي يدل على تحسن سلوك المتداولين وارتفاع الوعي لديهم.

وأرجع العمران سبب ارتفاع مؤشر السوق لأعلى مستوى له في خمس سنوات لعدة عوامل، أهمها على الإطلاق ارتفاع الأسواق المالية العالمية والإقليمية بشكل قوي إلى مستويات قياسية منذ عدة أعوام بسبب حالة التفاؤل التي عمت الاقتصاديات العالمية والإقليمية بشكل جعل المؤشر السعودي يتحرك متأخراً عنها وبشكل مشابه إلى حد ما.

ويرى العمران أن الحاجز النفسي كان عند مستوى 7950 نقطة تقريباً، والتي تمثل قمة عام 2012 إضافة إلى ما يمثله الرقم 8000 نقطة نفسياً، وبالتالي اختراقنا لهذين الرقمين أعطى صورة متفائلة وأهدافاً عليا جديدة للمؤشر عند مستويات قرب 8500 نقطة تقريباً، لكن الوصول إلى هذا الهدف سيحتاج لبعض الوقت مع أهمية وجود محفزات وأخبار جديدة.

ولفت إلى أنه بشكل عام ينبغي دائماً الحذر والمتابعة لأي متغيرات قد تؤدي للمؤشر إلى عمليات جني أرباح خلال المرحلة القادمة، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها.

وفي ظل هذه المعطيات الإيجابية توقع العمران ارتفاع السيولة تدريجياً خلال الأسابيع القادمة وحتى نهاية هذا العام، منبهاً إلى أهمية أن تكون هذه السيولة موجهة للشراء وليس للبيع، ولهذا تأتي أهمية الحذر والمتابعة خلال المرحلة القادمة.

وعن توقعاته للسوق خلال الفترة القادمة قال العمران "بشكل عام، التفاؤل وتركز السيولة في أسهم استثمارية يطغى على التداولات، وهذا بالتأكيد مؤشر إيجابي لم نشهده بهذا الشكل منذ عام 2009".