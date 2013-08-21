7 مليارات ريال حجم الطلب السعودي على الذهب في 6 أشهر

ارتفع الطلب على الذهب في الأسواق السعودية، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 39.7 طن، مقابل 34.4 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 15.4%، وارتفعت قيمة الطلب بالنصف الأول من 2013 إلى 7.125 مليار ريال، مقارنة بـ6.750 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2012، بنمو 5.5%.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، تقدم ترتيب المملكة إلى المرتبة 15 عالمياً من حيث احتياطي الذهب بقرابة 223 طناً بعد أن كانت في المرتبة 17 عالمياً بنهاية العام الماضي بـ322.9 طن، والذي يمثل نسبة 3% من إجمالي الاحتياطي.

وارتفع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني على جميع أنواع الذهب عالمياً إلى 1083 طناً في هذا الربع من العام الجاري، مسجّلاً ارتفاعاً 53% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي عن الربع الثاني من 2013.

وزاد الطلب على المجوهرات عالمياً بنسبة 37% خلال الربع الثاني من عام 2013، ليرتفع من 421 طناً في الفترة من أبريل إلى يونيو 2012 إلى 576 طناً هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الثالث لعام 2008، وقد ازداد طلب الذهب في الصين بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي، بينما ازداد الطلب في الهند ليصل إلى 51%.

ولفت التقرير إلى ازدياد ملحوظ في الطلب على المجوهرات الذهبية في أجزاء أخرى من العالم مثل منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 33%، أما في تركيا فقد ارتفع الطلب بنسبة 38%.

وقال ماركوس جروب، العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي: "استمر التوجه الذي شهدناه في الربع الأول خلال الربع الثاني من العام، بإعادة التوازن إلى السوق، حيث دخل الذهب السوق عن طريق مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة التي تزامنت مع موجة الطلب على السبائك والعملات والمجوهرات الذهبية".

وبلغ متوسط سعر الذهب خلال الربع الثاني 1415 دولاراً للأونصة سائلة، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن حيث القيمة، بلغ الطلب على الذهب، في الربع الثاني من عام 2013، 39 مليار دولار، مسجلاً انخفاضاً بلغ 23% مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.

وارتفعت أمس أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهرين، مدعومة ببيانات ضعيفة من الولايات المتحدة شجعت على الإقبال على المعدن الأصفر النفيس كملاذ آمن للاستثمار، كما تعززت الأسعار بفعل مزيد من التدفقات على أكبر صندوق في العالم للمؤشرات المتداولة مدعوماً بالذهب.

وصعد الذهب نحو 8% في التسع جلسات السابقة في ظل ضعف الدولار وتغطية مراكز مدينة وعمليات شراء فنية.